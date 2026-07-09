سپای پاسداران: بنکەکانی ئەمریکا لە کوەیت و بەحرەین مووشەکباران کرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەیاننامەی سوپای پاسداران دوای پێشێلکردنی بەڵێن و دەستدرێژیی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا بۆ سەر باشووری ئێران، بڵاو کرایەوە.

لەو بەیاننامەیەدا هاتووە: جەنگاوەرانی ئیسلام پێشێلکارییەکانی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا بێ وەڵام ناهێڵنەوە.

لە قۆناغی یەکەمی وەڵامدانەوەی سزادان بەرامبەر بە پەیمان شکێنەکانی ئەمریکا، هێزەکانی دەریایی و ئاسمانی سوپای پاسداران لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە، ژێرخانی گرنگی دوو بنکەی داگیرکەرانی ئەمریکی لە عارفجان و عەلی ئەلسالم لە کوێت و جوفەیر و شێخ عیسا لە بەحرەین، کاتژمێرێک دوای هێرشەکانی دوژمن لە بەشە جیاوازەکاندا، لەناوبرد.

سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی هۆشداری دەداتە سوپای منداڵکوژی ئەمریکا کە ئەگەر ئەو دەستدرێژییە دووبارە بێتەوە، وەڵامە چەقێنەرەکانمان بۆ بنکەکانی دیکەی ئەمریکا لە ناوچەکەدا فراوانتر دەبن.