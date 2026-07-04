ڕێوڕەسمی گشتیی ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهید؛ چاوی پڕ لە فرمێسکی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی ئایەتوڵڵای گەورە سەید عەلی حوسێنی خامنەیی، ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی ئێران، چەند خولەکێک لەمەوبەر بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە هۆگرانی ئەو کەسایەتییە مێژووییە دەستی پێکرد.
لە کاتژمێرە سەرەتایییەکانی بەیانییەوە کەشی موسەلای ئیمام خومەینی لە تاران ڕەنگ و بۆنی ماڵئاوایی مێژوویی وەرگرتووە.
شەپۆلی عاشقانی شۆڕشی ئیسلامی لە سەرتاسەری وڵاتەوە بە چاوی پڕ لە فرمێسک و دڵی پڕ لە خەمەوە لە حەوشە و نێوگۆڕکی موسەلای ئیمام کۆبوونەتەوە تاکوو بۆ دوایین جار ڕێزی خۆیان لە ڕێبەری شەهید بگرن.
هەموو ڕێکخستنە پێویستەکان بۆ بەڕێوەچوونی ئەم مەراسیمە مێژووییە تا ئەو جێگایەی کە دەکرێت بە شێوەیەکی شایستە، لە ڕێکخستنی ڕێگاکانی چوونە ژوورەوە و دەرچوونەوە تا دەگاتە جێگیرکردنی بەرفراوانی هێزی خزمەتگوزاری و خێوتەکانی خزمەتی زیارەتکاران و تازیەباران و پزیشکی، بۆ ئەوەی بە ملیۆنان کەسی تازیەبار بتوانن لە مەراسیمی ماڵئاوایی لەو کەسایەتییە ناوازە بە سەلامەتی و ئارامی ئامادەبن. ئێستا موسەڵڵا گێڕەرەوەی داستانێکی خۆشەویستی و دڵسۆزی و ماڵئاوایی پیاوێکە کە ناوی لە یادەوەری مێژووی ئێران و جیهانی ئیسلامیدا دەمێنێتەوە.
چرکە بە چرکە ژمارەی خەڵکی تازیەبار خەریکە زیاد دەکات لە ناو موسەلادا و خەڵک بە چاوی پڕ فرمێسک و بە شینگێڕیەوە دروشمی مەرگ و نەمان بۆ ئیسڕائیل و مەرگ بۆ ئەمریکا دەڵێنەوە.
ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە ڕۆژنامەنووسانی بیانی و ناوخۆیی بۆ ڕووماڵکردنی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەری شۆڕشگێڕی شەهیدی ئێران لە موسەلا.
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