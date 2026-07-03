قاڵیباف : ئیسڕائیل و ئەمریکا چاوی تەماحیان بڕیبووە هەرێمی کوردستان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نێچیرڤان بارزانی کە بۆ بەشداریی لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران چووەتە تاران، لە گەڵ سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران دیداری کرد.

پەیوەندییەکانی ئێران و هەرێمی کوردستان ، پرسەکانی ناوچەکە و ئاگربەست و گفتوگۆی نێوان ئێران و ئەمریکا تەوەری گفتوگۆکانی نێوان قاڵیباف و بارزانی بوو.

ناوبراو ڕاشیگەیاند: هیوادارین بتوانین بە یەکگرتوویی و هاوسۆزی لە بەرامبەر ستەم و تاوانەکانی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنیستی بوەستین. کۆماری ئیسلامی ئێران بە ئاشکرا لە دانوستانەکاندا بەرگری لە مافەکانی خۆی دەکات؛ دەسەڵاتی ئێمە لۆژیکی ئێمەیە، ئێمەش تا کۆتایی بەرەنگاری هێز دەبینەوە.



قالیباف زیادی کرد: ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی چاویان لەسەر هەرێمی کوردستان بوو و پێیان وابوو کە دەتوانن لەو ناوچەیەوە هەنگاو دژی کۆماری ئیسلامی ئێران بگرنەبەر، بەڵام مێژووی هاوکاری و وریایی بەرپرسانی ناوچەکە نەیهێشت ئەو ئامانجانە بەدی بهێنن.



سەرۆکی پەرلەمان ڕایگەیاند: هیوادارم پەیوەندییەکانی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستانی عێراق زیاتر لە ڕابردوو پێش بکەوێت.