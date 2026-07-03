تەرمی ڕێبەری شەهید گەیشتە موسەلـــلا؛ سەرکردەی وڵاتانی جیهان دێن بۆ ماڵئاوایی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تەرمی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی ئێران ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی چەند خولەکێک لەمەوبەر گەیێندرایە ناو هۆڵی موسەلای تاران.



ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەممە، دوای نوێژی مەغریب و عیشا، یەکەمین ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی ڕێبەری شەهیدی ئێران بە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی جەماوەری بۆ بنەماڵەی شەهیدانی شەڕی سەپێندراوی دووهەم و سێهەم، بنەماڵەی شەهیدانی نووسینگەی ڕێبەری و بنەماڵەی شەهیدانی فەیلەقی پاسەوانانی نووسینگە بەڕێوەچوو.



ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و ڕێزگرتن لە یادی ڕێبەری بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە سەرلەبەیانی ڕۆژی شەممە لە هۆڵی موسەلای تاران بە ئامادەبوونی خەڵکی ماتەمینی سەرانسەری وڵات بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ هەینی نوێنەری وڵاتانی جیهان و بەرپرس و سەرکردە و ڕێبەرانی ئایینی ١٠٠ ولاتی جیهان تا ئێوارە دێنە موسەلای تاران بۆ ماڵئاوایی و ڕێزگرتن لە شەهید ئایەتوڵا خامنەیی.