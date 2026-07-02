نوێنەرانی 100 وڵاتی جیهان بەشداریی لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی ڕایگەیاند: ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهید بە ڕووداوێکی مێژوویی و زۆر گرنگ بۆ نەتەوەی ئێران و خەڵکی ناوچەکە و موسڵمانانی جیهان وەسف دەکرێت.

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسان و کەسایەتییەکان و ڕێبەرانی ئایینی جیهان دێنە ئێران بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی ڕێبەری شەهید، وتی: ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن و ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی ڕۆژی هەینی کاتژمێر ٨ی بەیانی بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی و کۆمەڵێک کەس دەست پێدەکات و تا کاتژمێر ١٢ی نیوەڕۆ بەردەوام دەبێت.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە زیادی کرد: پاشنیوەڕۆی ڕۆژی هەینی، لە کاتژمێر ١٣:٣٠ بۆ ١٤:٠٠ بەرپرسانی باڵای وڵاتان و کەسایەتییە سیاسییەکان بەشداری مەراسیمەکە دەکەن.

بەقایی ئاماژەی بەوەشدا: "میوانمان هەیە لە نزیکەی 100 وڵاتەوە، لەوانە کەسایەتییە سیاسییەکان، سەرۆکی دەوڵەتان، سەرۆکی پەرلەمان، وەزیرانی دەرەوە، نوێنەری تایبەتی حکومەتەکان و ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی و گروپەکان؛ بۆیە مەراسیمی ماڵئاوایی و ڕێزلێنان لە سبەینێ، هەینی، کاتژمێر 8ی بەیانی دەستپێدەکات و تا ئێوارە بەردەوام دەبێت".