نێچیرڤان بارزانی بەشداریی ڕێوڕەسمی ناشتنی ڕێبەری شەهیدی ئێران دەکات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای بەرپرسانی هەرێمی کوردستان، بەشداریی لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران دەکات و لەگەڵ ژمارەیەک بەرپرسی باڵای ئێرانیش کۆدەبێتەوە و گفتوگۆ دەکات.

عەبدوڵڵا ئاکرەیی، نوێنەری سەرۆک بارزانی لە ئێران سەبارەت بە سەردانی فەرمیی نێچیرڤان ئیدریس بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ تاران وتی: بەمەبەستی بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی پرسەی شەهید ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی، ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران، بە فەرمی بانگهێشتی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم کراوە، بە نوێنەرایەتی کاک مەسعود بارزانی لە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بێتە تاران.

وتیشی: بڕیارە سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ژمارەیەک له بەرپرسانی باڵای ئێران لەوانە دوکتۆر پزشکیان سەرۆکی ئێران ، دوکتۆر قاڵیباف سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ، وەزیری دەرەوە دوکتور عەباس عێراقچی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی دوکتور محەمەد باقر زولقەدر، و چەند بەرپرسێکی دیکەی ئێران دیدار بکات بۆ تاوتوێ کردن و ڕاوێژکاری سەبارەت بە پرسە دووقۆڵییەکان و گرینگترین پرسە ناوچەییەکان.

لە کۆتایی قسەکانیدا سەبارەت بە ئامانجەکانی سەردانی فەرمی نێچیرڤان بارزانی بۆ ئێران، عەبدوڵڵا ئاکرەیی وتی: ئامانجی سەرەکی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ تاران بەشداریکردنە لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران، چونکە گرنگییەکی تایبەت بە دیدارەکەی لەگەڵ ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ساڵی ١٤٠٣ دەدات و هەمیشە ئەو دیدارە مێژووییە بە دڵەوە لە بیرە.

زیادیشی کرد: ئامانجەکانی دیکەی ئەم سەفەرە بریتین لە پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان، لێکۆڵینەوە لە گرنگترین پرسەکانی ناوچەکە، فراوانکردنی پەیوەندییەکانی تاران و هەولێر، هەڵسەنگاندنی دوایین ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.