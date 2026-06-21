کۆبوونەوەی نێوان ئێران و ئەمریکا بە نێوبژیڤانیی قەتەر دەستیپێکردووە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆبوونەوەی سێ قۆڵی نێوان ئێران، ئەمریکا و قەتەر سەبارەت بە پرسی ئاگربەستی هەمەلایەنە لە لوبنان و سەروەت و سامانی بەستووی ئێران لە ئێستادا لە ئارادایە.

مەجید ئەلئەنساری، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر، دەستپێکی “لوتکەی دەریاچەی لۆسێرن” و یەکەمین کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ڕاگەیاند، بە بەشداری نوێنەرانی ئەمریکا و ئێران و دوو وڵاتی نێوەندگیری قەتەر و پاکستان.

قەتەر بە ڕاگەیاندنی دەستپێکردنی لوتکەی دەریاچەی لۆسێرن لە هۆتێل بورگنستۆک لە سویسرا، هیوای خۆی دەربڕی کە ئەم کۆبوونەوانە ببێتە هۆی ڕێککەوتنێکی هەمەلایەنە و بەردەوام کە هەموو لایەنەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بگرێتەوە.