  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٩ ١٢:٢٢

ڕێوڕەسمی شیرەخۆرەکانی حسێنی لە ئێران بەڕێوەچوو

ڕێوڕەسمی شیرەخۆرەکانی حسێنی لە ئێران بەڕێوەچوو

لە سەرانسەری ئێران ڕێوڕەسمی ئایینی شیرەخۆرەکانی حسێنی خەریکە بەڕێوەدەچێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ڕێوڕەسمی مەعنەوی و شکۆمەندی تازیەی ئیمام حسێن بە ئامادەبوونی بەربڵاوی دایکان و کۆرپەکانیان لە سەرانسەری ئێران بەڕێوەچوو .

بەم ڕێوڕەسمە پەیامی داواکاریی بزووتنەوەی عاشورا بۆ دادپەروەری بۆ نەوەکانی داهاتوو گواسترایەوە.

هاوکات لەگەڵ ڕێوڕەسمی سەرتاسەری، ڕێوڕەسمی شازانەی شیرەخورەکانی حسێنی لە شار و گوندە جۆربەجۆرەکانی ئێران بەڕێوەدەبرێت و ئامادەبوونی بەربڵاوی دایکان و کۆرپە لەم ڕێوڕەسمەدا جێگەی سەرنج بوو. لە خوارەوە دەتوانن هەواڵە پەیوەندیدارەکان ببینن.

News ID 59764

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