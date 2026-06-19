ڕێوڕەسمی شیرەخۆرەکانی حسێنی لە ئێران بەڕێوەچوو

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
ڕێوڕەسمی مەعنەوی و شکۆمەندی تازیەی ئیمام حسێن بە ئامادەبوونی بەربڵاوی دایکان و کۆرپەکانیان لە سەرانسەری ئێران بەڕێوەچوو .
بەم ڕێوڕەسمە پەیامی داواکاریی بزووتنەوەی عاشورا بۆ دادپەروەری بۆ نەوەکانی داهاتوو گواسترایەوە.
هاوکات لەگەڵ ڕێوڕەسمی سەرتاسەری، ڕێوڕەسمی شازانەی شیرەخورەکانی حسێنی لە شار و گوندە جۆربەجۆرەکانی ئێران بەڕێوەدەبرێت و ئامادەبوونی بەربڵاوی دایکان و کۆرپە لەم ڕێوڕەسمەدا جێگەی سەرنج بوو. لە خوارەوە دەتوانن هەواڵە پەیوەندیدارەکان ببینن.
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