ڕێوڕەسمی شیرەخۆرەکانی حسێنی لە ئێران بەڕێوەچوو

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ڕێوڕەسمی مەعنەوی و شکۆمەندی تازیەی ئیمام حسێن بە ئامادەبوونی بەربڵاوی دایکان و کۆرپەکانیان لە سەرانسەری ئێران بەڕێوەچوو .

بەم ڕێوڕەسمە پەیامی داواکاریی بزووتنەوەی عاشورا بۆ دادپەروەری بۆ نەوەکانی داهاتوو گواسترایەوە.



هاوکات لەگەڵ ڕێوڕەسمی سەرتاسەری، ڕێوڕەسمی شازانەی شیرەخورەکانی حسێنی لە شار و گوندە جۆربەجۆرەکانی ئێران بەڕێوەدەبرێت و ئامادەبوونی بەربڵاوی دایکان و کۆرپە لەم ڕێوڕەسمەدا جێگەی سەرنج بوو. لە خوارەوە دەتوانن هەواڵە پەیوەندیدارەکان ببینن.