  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٥ ١٤:٣٨

دوایین گۆڕانکاری لە دەقی ڕێککەوتن؛ ئەمریکا ناچار بوو مل بۆ ئێران کەچ بکات

دوایین گۆڕانکاری لە دەقی ڕێککەوتن؛ ئەمریکا ناچار بوو مل بۆ ئێران کەچ بکات

لە سەروبەندی واژۆکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا، هەندێک گۆڕانکاری لە کۆتا خولەکدا لە دەقی کۆتاییدا کرا،

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پاش کشانەوەی بەرچاوی ئەمریکا لە دانوستانەکان و یەکلاکردنەوەی ناکۆکی لە دەقی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا کە بە چڕی و بە ئامادەبوونی ناوبژیوانێک تاوتوێ دەکرا، دەقەکە کە لە لایەن دامەزراوە پەیوەندیدارەکانەوە پەسەند کراوە، کۆتایی پێهات.

لە قۆناغی کۆتایی دانوستانەکان بۆ داڕشتنی دەقەکە، کە بە ئامادەبوونی ناوبژیوانێک لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەڕێوەچوو، ئەمریکییەکان کشانەوەی بەرچاویان کرد و ڕایانگەیاند کە گەمارۆی دەریایی دژی ئێران ڕاستەوخۆ دوای یەکلاکردنەوەی دەقەکە بە تەواوی هەڵدەگیرێت.

هەروەها گەرووی هورمز بەو ڕێکخستنانە دەکرێتەوە کە ئێران دەیگرێتەبەر و ڕێگەی بەڕێوەبردنی هاتوچۆ لە گەرووی هورمز و شێوازی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری دەریایی و وەرگرتنی تێچووی پەیوەندیدار بە کۆماری ئیسلامی ئێران و عومان وەک وڵاتانی کەناری گەرووەکە تەرخانکرا.

زیادکردنی ڕێزگرتن لە سەروەری و داننان بە یەکپارچەیی خاکی لوبنان، گۆڕانکارییەکی گرنگی دیکەی دەقەکەیە، کە ئەو ناوچانەی ڕژێم دەستی بەسەردا گرتووە وەک خاکی داگیرکراو دەستنیشان دەکات و داوا دەکات بکشێتەوە.

بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەقەکە لەلایەن هەردوولا واژۆ بکرێت.

News ID 59735

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