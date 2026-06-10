  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٠ ٠٥:٤٢

دوایین هەواڵ لە هێرشی دوژمن بۆ سەر باشووری ئێران

دوایین هەواڵ لە هێرشی دوژمن بۆ سەر باشووری ئێران

سەرچاوە خۆجێییەکان لە بەندەر سیریک هەواڵی بیستنی تەقینەوە لە ناوچەی سیریک، ئەهواز، قشم، شاری جاسک، دەوروبەری بەندەر عەباس و کەرتی کەناری مینابیان ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی پەیامنێری مێهر، شەوی ڕابردوو، تەقینەوە لە ناوچەی سیریک لە لایەن سەرچاوە خۆجێییەکان و دانیشتووانی بەندەر سیریک و گوندەکانی دەوروبەری ڕاگەیەندراوە.

به پێی ئەم ڕاپۆرته تا ئێستا سروشتی ئەم دەنگانه به وردی نەزانراوه و تا ئێستا هیچ کام له دەزگا فەرمییه سەربازییەکان هیچ لێدوانێکیان له سه ڕ هۆکاری ئەو ده نگانه نه داوه .

بەدواداچوونەکان بەردەوامن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لەسەر سروشتی وردی تەقینەوەکە.

تەقینەوە لە ناوچەی دوورگەی قشم و شاری جاسک / دەنگی هاوشێوەی فڕۆکە بیسترا

هەروەها دانیشتووان و سەرچاوە ناوخۆییەکان هەواڵی بیستنی تەقینەوەیان لە ناوچەی دوورگەی قشم و شاری جاسک ڕاگەیاند.

دەنگی هاوشێوەی فڕۆکە و چەندین مووشەک لە قشم ڕاپۆرت کرا.

بە وتەی پەیامنێری مێهر، سەرلەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە، تەقینەوە لە ناوچەی شاری قشم لە لایەن سەرچاوە خۆجێییەکان و دانیشتووانی بەندەر سیریک و گوندەکانی دەوروبەری ڕاگەیەندراوە.

وا دیارە ئەم تەقینەوە پەیوەندیدارە بە دیوی باشووری دوورگەی قشمەوە بووە.

هەروەها به گوێرەی زانیارییەکان له بەندەر جاسک له ڕۆژهه ڵاتی هورموزگان بیستراوه .

تا ئێستا سروشتی ئەم دەنگانە ڕوون نییە و تا ئێستا هیچ کام لە دامەزراوە فەرمییەکان هیچ لێدوانێکیان لەسەر هۆکاری ئەو دەنگانە نەداوە.

بەپێی بەدواداچوونەکانی پەیامنێری مێهر، خاڵەکانی جاسک و چیای مۆبارەکێ بەڕ تەقینەوەی موشەکەکانی دوژمن کەوتوون.

تەقینەوەکانی دەوروبەری بەندەر عەباس

هەروەها لە دەوروبەری بەندەر عەباس دەنگی تەقینەوە بیستراوە، بەڵام تا ئێستا سروشت و شوێنی وردی تەقینەوەکە نادیارە.

تەقینەوەکان لە کەنارەکانی میناب

لە میناب دەنگی تەقینەوەیەک بیسترا کە ڕەنگە پەیوەندی بە کەرتی کەنار دەریای ئەم شارە هەبێت.

News ID 59684

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