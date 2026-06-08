  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٨ ١٨:٢٩

قاڵیباف: تا ئیرادەی ڕاستەقینە نەبێت، وڵامی ئێران هەر ئەمەیە

قاڵیباف: تا ئیرادەی ڕاستەقینە نەبێت، وڵامی ئێران هەر ئەمەیە

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا
ئەوەشی نووسیوە: تا ئیرادەی ڕاستەقینەت نەبێت بۆ دروستکردنی متمانە، وەڵامی ئێران هەر ئەمە دەبێت.

News ID 59675

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