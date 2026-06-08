ئێران ئۆپراسێۆنی نەسر دژی بنکەکانی تەلنووف و نواتیم دەستپێکرد+ وێنە

ئاژانسی هەواڵی مێهر- گرووپی سیاسەت: ئێوارەی ڕۆژی یەکشەممە ١٧ی جۆزەردان و بەرەبەیانی ئەمڕۆ و چەند خولەکێک پێش ئێستا، نزیکەی کاتژمێر ٠٨:٠٠ی بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە ١٨ی جۆزەردانی ١٤٠٥، کەشوهەوای ئەمنیەتی لە ڕۆژئاوای ئاسیا گۆڕانکارییەکی دیکەی بەخۆیەوە بینی. ئاسمانی ناوچە داگیرکراوەکان، لە ئەلجەلیلەوە لە ناوچەی باکوور تا قووڵایی نەگێڤ لە باشوور، بە شەپۆلی چەکەکانی تێکەڵاو لە سەکۆی هێرشی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە گیرا.

تەقینەوە یەک لە دوای یەک و چەقێنەرەکانی ناوەندە سەربازییەکانی ڕژێمی زایۆنی، بە تایبەت دوای هێرشە لەناکاوەکانی سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، نیشانی دا کە پێکهاتەی بەرگری مووشەکی فرە چینەیی ئیسرائیل لە ژێر "دیزاینێکی پێشکەوتوو"دا تووشی تێکچوونی ئۆپەراسیۆن بووە.

ئەم سیناریۆ فرە قۆناغییە وەڵامێکی ستراتیژی و پەشیمانکەرەوە بوو بۆ داڕمانی ڕێککەوتنی ئاگربەستی ١٩ی نیسانی ١٤٠٥ی تەلئەبیب، بەردەوامبوونی دوکتۆرینی "زەوی سووتاو" لە باشووری لوبنان و گەڕەکی زاحیەی بەیروت و تیرۆری دەریایی هاوبەشی واشنتۆن و تەلئەبیب لە ڕێڕەوی وزەدا.

ئەم ئۆپەراسیۆنە نەک هەر پێناسەکردنەوەی ڕێگرییە کۆنەکانی ڕژێمی کردەوە، بەڵکوو هاوسەنگی تیرۆری لە دەریای ناوەڕاستەوە تا کەنداوی فارسیش چەسپاند.