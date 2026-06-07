بنکەکانی ئەمریکا و ئیسڕائیل ئامانجی ڕەوای ئێرانن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی پاش هێرشی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر گەڕەکی زاحیەی لوبنان لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆیدا ڕایگەیاند: ئەوان نە پابەندن بە ئاگربەست و نە باوەڕیان بە وتووێژ هەیە و لەگەڵ گەمارۆی دەریایی و پێشێلکردنی ڕێککەوتنەکان لەسەر لوبنان، نیشانیان داوە کە تەنیا لە زمانی هێز تێدەگەن.

ناوبراو زیادی کرد: گەمارۆی دەریایی لە دژی نەتەوەی ئێران و گڵۆپی سەوزی ئەمڕۆی ئەمریکا بۆ ڕژێمی زایۆنی، بنکە و سەروەت و سامانی ئەمریکا و ڕژیم لە ناوچەکە دەکاتە ئامانجی ڕەوا. دەستی هێزە چەکدارەکانمان وەک هەمیشە کراوەیە.