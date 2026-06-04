جەژنی غەدیری خوم لە تاران و هەزار شاری ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "ئاهەنگی جەژنی غەدیر"ی تاران بە درێژایی کیلۆمەتری، بە پێشوازییەکی گەورە و ئامادەبوونی زۆری بنەماڵەکان لە گۆڕەپانی ئیمام حسێن (ع) لە کاتژمێر ٣:٠٠ی پاشنیوەڕۆ دەستی پێکرد و تا گۆڕەپانی ئازادی بەردەوام بوو و بە دەنگی بانگەوازی ئێوارە کۆتایی هات.

ئاهەنگی غەدیرخوم کە دە کیلۆمەتر درێژییەکەی ئاهەنگێکە کە لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی ئێران بە بۆنەی ڕۆژی مەزنی جەژنی غەدیرخوم بەڕێوە دەچێت.

ئەم ئاهەنگە بە تایبەتی لەم ڕۆژە مەزنەدا بەڕێوە دەچێت بە ئامانجی یادکردنەوەی یەکێک لە ڕووداوە گرنگەکانی مێژووی ئیسلام، ئەویش هەڵبژاردنی ئیمام عەلی (ع) وەک ڕێبەری موسڵمانان لە غەدیرخوم.

لەم ڕێوڕەسمەدا ٢٥٠٠ کاروانی گشتی خزمەتگوزاری خواردن و خواردنەوە پێشکەش دەکەن، هەروەها خزمەتگوزاری ڕۆشنبیری و ڕاوێژکاری پێشکەش دەکرێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە کە گەورەترین پارکی یاریکردن لە جیهاندا لەسەر ئەم ڕێگایە دانراوە بۆ ئەوەی منداڵان و گەورەساڵانی بەشداری ئاهەنگەکە بتوانن ئەزموونی کاتژمێرە خۆشەکان بکەن.

بەرنامەکانی دیکە بۆ ئاهەنگی ئەمساڵ بریتین لە مەشقی سەربازی، مەشقی چەک، مەشقی فریاگوزاری سەرەتایی، خزمەتگوزاری پێشکەشکراو بەدرێژایی ڕێگاکە.

لە جەژنی غەدیردا ٢٠ هەزار مەنجەڵ خواردن ئامادە کران و دابەش کران. خزمەتگوزارییانەی پێشکەش دەکرێن، پێنج ملیۆن کەس لەخۆ بگرێت.

شایەنی باسە لە زیاتر لە ١٠ خاڵی سەرەکی مەراسیمی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت و چەند قۆناغێک دادەنرێت بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەی جۆراوجۆر و وروژێنەرترکردنی ئەم ئاهەنگە گەورەیە.