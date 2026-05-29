  ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٨ ١٦:٤٧

پەیامی وەفدی دانوستانکاری ئێرانی بۆ ئەمریکا

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران لە پەیامێکی سێ خاڵیدا هەڵوێستی ڕوونی ئێرانی سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران، لە پەیامێکی سێ خاڵیدا هەڵوێستی ڕوونی ئێرانی سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ڕاگەیاند.

لە پەیامەکەدا هاتووە؛

1️_ئێمە لە ڕێگەی دیالۆگەوە ئیمتیازات بەدەست ناهێنین، بەڵکو لە ڕێگەی مووشەکەوە. ئێمە تەنها لە دانوستاندا ڕوونیان دەکەینەوە.

2️_متمانەمان بە گەرەنتی و قسە نییە، تەنها ڕەفتار پێوەرە. پێش ئەوەی لایەنی بەرامبەر هەنگاو بنێت هیچ هەنگاوێک ناگیرێتەبەر.

3️_براوەی هەر ڕێککەوتنێک ئەو کەسەیە کە باشتر خۆی بۆ شەڕی ڕۆژی دواتر ئامادە دەکات.

