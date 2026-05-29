پەیامی وەفدی دانوستانکاری ئێرانی بۆ ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران، لە پەیامێکی سێ خاڵیدا هەڵوێستی ڕوونی ئێرانی سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ڕاگەیاند.

لە پەیامەکەدا هاتووە؛

1️_ئێمە لە ڕێگەی دیالۆگەوە ئیمتیازات بەدەست ناهێنین، بەڵکو لە ڕێگەی مووشەکەوە. ئێمە تەنها لە دانوستاندا ڕوونیان دەکەینەوە.

2️_متمانەمان بە گەرەنتی و قسە نییە، تەنها ڕەفتار پێوەرە. پێش ئەوەی لایەنی بەرامبەر هەنگاو بنێت هیچ هەنگاوێک ناگیرێتەبەر.

3️_براوەی هەر ڕێککەوتنێک ئەو کەسەیە کە باشتر خۆی بۆ شەڕی ڕۆژی دواتر ئامادە دەکات.