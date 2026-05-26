  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٥ ٢٢:١٠

سەرۆک کۆماری ئێران پەیامێکی بۆ سەرۆکی وڵاتانی ئیسلامی نارد

سەرۆک کۆماری ئێران پەیامێکی بۆ سەرۆکی وڵاتانی ئیسلامی نارد

سەرۆک کۆماری ئێران بەبۆنەی جەژنی قوربانەوە دەقێکی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆماری ئێران بەبۆنەی جەژنی قوربانەوە دەقێکی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند: خوای گەورە دڵی موسڵمانەکانمان لەیەکتر نزیک بکاتەوە و شاهیدی فراوانبوونی هاوکارییەکان لە هەموو بوارەکاندا و پاڵپشتی یەکتر دەبین لە بەرامبەر هەڕەشەکاندا.

مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆمار، بە بڵاوکردنەوەی پۆستێک لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بە بۆنەی جەژنی قوربان، نووسی: لە وتووێژێکدا لەگەڵ ڕێبەرانی عێراق، عومان، قەتەر، تورکیا، تاجیکستان، میسر، قرقیزستان و ئازەربایجان، هیوای خۆم دەربڕی کە خودا دڵی موسڵمانانمان لە یەکتر نزیک بکاتەوە و شاهیدی فراوانبوونی هاوکارییەکان لە هەموو بوارەکاندا بین و پشتگیری هەمەلایەنە لە دژی هەڕەشەکان.

News ID 59586

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت