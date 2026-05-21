کۆبوونەوەی ڕۆشنبیران و مامۆستایانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ فراکسیونی سوننەی پەرلەمانی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆبوونەوەی ژمارەیەک لە زانایانی ئایینی، فەرهەنگی و سیاسی هەرێمی کوردستان لەگەڵ نوێنەرانی فراکسیۆنی سوننەی پەرلەمانی ئێران بەڕێوە چوو.

لەم دیدارەدا کە لەلایەن ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسلامی لە تاران بەڕێوەچوو، زانایانی سوننە لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ نوێنەرانی فراکسیۆنی سوننەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی دانیشتن بۆ تاوتوێکردنی یەکڕیزی موسڵمانان لە دژی دوژمنانی ئیسلام و بۆچوونی خۆیان سەبارەت بە ڕووداوەکانی ئەم دواییە و یەکگرتوویی بەرخۆدان دەربڕی.

چالاکانی زانستی و فەرهەنگی هەرێمی کوردستانی ئێراق وێڕای سەرەخۆشی بەبۆنەی شەهید بوونی ڕێبەری نەتەوە، فەرماندەکان، منداڵان و خەڵکی ئاسایی ئێران لە لایەن ئەمریکای تاوانبار و ڕژێمی زایۆنیستی بەد، جەختیان لە یەکڕیزی و هاوسۆزی و یەکپارچەیی لەگەڵ خەڵکی ئێران کردەوە و ڕاپۆرتێکیان سەبارەت بە کردەوەکانی خۆیان و ڕۆشنگەری لە پشتیوانی خۆبەخۆی خەڵکی ئێران پێشکەش کرد هەرێمی کوردستانی ئێراق بۆ گەل و وڵاتی ئێران لە شەڕی ١٢ ڕۆژە و شەڕی ڕەمەزاندا، پشتیوانیی پتەوی خۆیان بۆ هەڵوێستەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و نەتەوەی ئاغای ئێران ڕاگەیاند و جەختیان لە یەکڕیزی موسڵمانان، چ شیعە و سوننە کردەوە.

نوێنەرانی فراکسیۆنی سوننەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی هەروەها سەرەخۆشی خۆیان بۆ شەهیدبوونی ڕێبەری ئێراا و فەرماندە و سەربازان و منداڵانی میناب و خەڵکی بێ تاوان دەربڕی و ڕایانگەیاند کە دوژمن پێیوابوو بەم کارە، پێکهاتەی سیستەمی کۆماری ئیسلامی لەیەکتر دەترازێت، بەڵام یەکگرتوویی پیرۆز و خۆڕاگری و ئامادەبوونی گەل لە نێوخۆدا پلانە خراپەکانی دوژمنانی پووچەڵ کردەوە.

نوێنەران لە درێژەی قسەکانیاندا بە ڕوونکردنەوەی مادەکانی دەستوور ڕایانگەیاند کە کۆماری ئیسلامی ئێران تەنیا وڵاتێکە کە خەڵکی بە هەموو ئایین و ڕەگەز و مەزهەب و نەتەوە و ئاراستەیەکەوە مافی یەکسانیان تێدا بەهرەمەندە و بە پەیڕەوکردنی ویلایەتی فەقێ لە زیانی فیتنەخوازان و ئاژاوەگێڕان پارێزراون.

لە کۆتاییدا نوێنەرانی فراکسیۆنی سوننەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی بە بەرز نرخاندنی پاڵپشتی و هاودەنگیی زانا و ڕۆشنبیرانی سوننە و خەڵکی هەرێمی کوردستانی عێراق، جارێکی دیکە جەختیان لەسەر پاراستنی یەکڕیزی نێوان موسڵمانان، کورد، تورک، فارس، بەلووچ، تورکمان، و گەلانی عەرەب، و ئایینەکانی دیکە کردەوە دژ بە خۆبەزلزانینی جیهانی.