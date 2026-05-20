  ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ٣٠ ١٥:١٣

ڕێبەری باڵای ئێران پەیامێکی سەبارەت بە شەهید ڕەئیسی بڵاو کردەوە

ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی پەیامێکیان بڵاو کردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی، لە پەیامێکدا بە بۆنەی دووهەمین ساڵیادی شەهیدبوونی شەهید ڕەئیسی، جەختیان لەوە کردەوە: ماوەی تەواونەکراوی سەرۆکایەتی ئەو شەهیدە، پێوەرێک لە هەوڵ و بەزەیی بۆ میللەت و نیشتمان بوووو و لە هەمان کاتدا سەربەخۆیی وڵاتی پاراست.

لە تایبەتمەندییە دیارەکانی شەهید ڕەئیسی بەرپرسیارێتی، بەکارهێنانی گەنجان، گرنگیدان بە دادپەروەری، دیپلۆماسی کارا و سوودبەخش و بەتایبەتی خەڵکی بوون بوو.

ئەم تایبەتمەندیانە دەبووە هۆی دڵگهرمی دۆستانی ئێرانی لەوان خەباتکارانی بەرەی خۆڕاگری و زۆرێک لە لایەنگرانی نیزام. ماوەی تەواونەکراوی سەرۆکایەتی ئەو شەهیدە، لە هەمان کاتدا کە سەربەخۆیی خۆی پاراست، پێوەرێک لە هەوڵ و بەزەیی بۆ میللەت و نیشتمان هێنایە ئاراوە.

ئێستا لە بەرخۆدانی مێژوویی ناوازەی نەتەوەی ئێران لە بەرامبەر دوو سوپای تیرۆریستی جیهانیدا دەسکەوتە حەماسییەکانی نەتەوەی ئێران دەبینین. ئەمەش وا دەکات باری بەرپرسیارێتی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی - لە ڕێبەرایەتی و سەرۆکی هێزەکانەوە تا هەموو ئاستەکانی بەڕێوەبەران- لە ڕابردوو قورستر بێت. ئەمڕۆ لە سایەی خێر و بەرەکەتی یەکگرتوویی میللەت و دەوڵەت و سەرجەم دامودەزگاکانی کۆماری ئیسلامی، لە پتەوکردنی پاڵنەر و خزمەتکردنی دووقات و بە پەرۆشی بەرپرسان، هەڵوەشاندنەوەی کێشە و نیگەرانییەکانی خەڵک، بەتایبەتی لە بوارەکانی ئابووری و بژێوی، و ئامادەیی مەیدانی و ڕاستەوخۆ، و دیاریکردنی ڕۆڵێکی جیددی بۆ ئەو خەڵکەی کە لەسەر ڕێبازی پێشکەوتنی وڵات و بزووتنەوەیەکی ئومێدبەخشن بۆ داهاتوویەکی گەش.

