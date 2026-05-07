بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سی ئێن ئێن بە پشتبەستن بە ڕێکخراوی دەریایی نێودەوڵەتی دانی بەوەدانا کە ئەسکۆرتی دەریایی لە گەرووی هورمز چارەسەرێکی درێژخایەن و بەردەوام نییە بۆ قەیرانەکە و ڕایگەیاندووە کە هەزار و ٦٠٠ کەشتی لە نزیک گەرووی هورمز گیریان خواردووە.

هەروەها سی ئێن ئێن بە پشتبەستن بە ڕێکخراوی دەریایی نێودەوڵەتی زیادی کرد: لە سەرەتای شەڕەوە تا ئێستا ٣٢ کەشتی بە مووشەک هێرشی کراوەتە سەر و لە ئەنجامدا ١٠ کەس گیانیان لەدەستداوە و ١٢ کەسیش بریندار بوون.

ئەلجەزیرە پێشتر لە ڕاپۆرتێکدا جەختی لەوە کردبووەوە کە تاران بەشێوەیەکی کاریگەر هەوڵی داوە کۆنتڕۆڵی زیاتر بەسەر ئەم ڕێڕەوە گرنگەدا بسەپێنێت بە ڕاگەیاندنی میکانیزمی نوێ بۆ تێپەڕاندنی کەشتییەکان بە گەرووی هورمز، لەوانەش مەرجی هەماهەنگی لەگەڵ هێزە سەربازییەکان و دیاریکردنی ڕێڕەوی دیاریکراو.