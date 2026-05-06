  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٦ ١٧:٥٩

نوێنەرێکی پەڕلەمانی ئێران: دوژمن تەسلیممان نەبێت لێیدەدەین

نوێنەرێکی پەڕلەمانی ئێران: دوژمن تەسلیممان نەبێت لێیدەدەین

وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانیی پەرلەمان وتی: ئەگەر دوژمن تەسلیم نەبێ و ئیمتیازاتی پێویست نەدات وەڵامێکی توند و پەشیمانکەرەوەی دەدەینەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم ڕەزایی، وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمان لە پۆستێکدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، لە وەڵامی ئیدیعای ئاژانسی هەواڵی ئەکسیۆس سەبارەت بە نزیکبوونەوەی ئێران و ئەمریکا لە یاداشتێکی لێکتێگەیشتن بە ئامانجی کۆتاییهێنان بە شەڕ و ڕازیبوون و بڵاوکردنەوەی لیستی ناوەڕۆکەکەی نووسی: "دەقی ئەکسیۆس لیستی ناوەڕۆکەکانی ئەمریکایە". ئاواتەکان نەک واقیع.

"ئەمریکییەکان لە شەڕێکی دۆڕاودا هیچ قازانجێکیان دەستناکەوێت کە لە دانوستانی ڕووبەڕوودا بەدەستیان نەهێنابێت.

ئێران ئامادەیە هەنگاو بنێت. ئەگەر خۆیان تەسلیم نەکەن و ئیمتیازاتی پێویست نەدەن، یان ئەگەر خۆیان یان سەگەکانیان هەوڵی هەڵسوکەوتی خراپ بدەن، وەڵامێکی توند و پەشیمانکەرەوەیان دەدەینەوە".

News ID 59422

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت