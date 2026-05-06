پەکین: شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران ناڕەوایە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وانگ یی وتیشی: "ئێمە ئامادەین بەردەوام بین لە هەوڵەکانمان بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان، دامەزراندنی ئاگربەستێکی تەواو پێویستە و حەتمییە.

وتیشی: ،ناوچەکە بە وەرچەرخانێکی چارەنووسسازدا تێدەپەڕێت و کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆی نێوان هەردوولا زۆر پێویستە".

لە لایەکی دیکەوە وەزیری دەرەوەی ئێران هەڵوێستی پتەوی چینی بە تایبەتی لە ئیدانەکردنی ئەمریکا و ئیسرائیل بەرز نرخاند و پەکینی بە دۆستی نزیکی تاران ناوبرد و جەختی لەوە کردەوە کە لە هەلومەرجی ئێستادا هاوکاریی نێوان دوو وڵات لە پێشوو بەهێزتر دەبێت.