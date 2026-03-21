ئێران بنکەی سەربازی دیەگۆ گارسیای بریتانیای مووشەکباران کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، گۆڤاری واڵستریت ژۆرناڵ ڕایگەیاند: کۆماری ئیسلامی ئێران دوو مووشەکی باڵستیکی بە بنکەی دیەگۆ گارسیاوە لە ئۆقیانووسی هیند، ناوە.
دیەگۆ گارسیا زیاتر لە 4 هەزار کیلۆمەتر لە ئێرانەوە دوورە.
ئێران هێرشی مووشەکی کردە سەر یەکێک لە دوورترین و ستراتێژی ترین بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەم وڵاتە.
