  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خاکەلێوە ١ ٠٨:٢١

ئێران بنکەی سەربازی دیەگۆ گارسیای بریتانیای مووشەکباران کرد

ئێران هێرشی مووشەکی کردە سەر یەکێک لە دوورترین و ستراتێژی ترین بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەم وڵاتە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، گۆڤاری واڵستریت ژۆرناڵ ڕایگەیاند: کۆماری ئیسلامی ئێران دوو مووشەکی باڵستیکی بە بنکەی دیەگۆ گارسیاوە لە ئۆقیانووسی هیند، ناوە.

دیەگۆ گارسیا زیاتر لە 4 هەزار کیلۆمەتر لە ئێرانەوە دوورە.

