ئێران ژێرخانە نەوتییەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی عەرەبی ئاگرتێبەردا

شەپۆلی شەست و سێهەمی ئۆپراسیۆنی بەڵێنی ڕستی 4 دژی ژێرخانە نەوییەکانی پەیوەندیدار بە ئەمریکا لە ناوچەکە بە مووشەکی پێشکەوتوو، جێبەجێ کرا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران نووسی دوژمنی فریودەری درۆزن ڕۆژی چوارشەمە هێرشی کردە سەر ژێرخانی نەوت و گازی ئێران لە عەسەلویە تاکوو تۆڵە لە خەڵکێک بکاتەوە کە دژی دوژمن وەستان.

هەر بۆیە هێزی چەکداری ئێران هەستا بە تۆڵەکردنەوەی ئەو هێرشە و چەندین ژێرخانی نەوتی لە وڵاتانی عەرەبی کردە ئامانجی مووشەک کە ئەمریکا پشکی تێدا هەبوو.

ئێران هۆشداریی داوە کە نایەوێت شەڕەکە بکێشرێتە قۆناغی ژێرخانەکان بەڵام ئەگەر جاریکی دیکە دووپات بێتەوە و لە ژێرخانەکانی بدرێت بە توندتر وڵام دەداتەوە.

