دوژمن پێیوایە دەتوانێ بەشێک لە ئێران داگیر بکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەنووچێهر موتەکی، ڕایگەیاند: ئەوڕۆکە ئەمریکا گەورەترین ئەرتەشی جیهانی بۆ شەڕ دژی ئێران ڕاگواستۆتە ناوچە و پێی وابوو بە شەهیدکردنی ڕێبەری ئێران، دەتوانێ شەڕ بە قازانجی خۆی بباتەوە، بەڵام هەر زوو تێگەیشت کە لە هەڵەدایە، وەک چۆن لە شەڕت 12 ڕۆژەشدا بەم هەڵەیەی زانی و خێرا خوازیاری ئاگربڕ بوو.

ڕاشیگەیاند: ڕەنگە ئەوان بەدوای دابەزاندنی هێزی زەوینی و داگیرکردنی دوورگە و خاکی ئێران بن، بەڵام دوژمن بەهەڵە تێگەیشتووە و هەرگیز ئەوکارەی بۆ جێبەجێ نابێت.