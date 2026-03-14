AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٣ ٠٨:٥٠

ڕێژەی مووشەکیی ئێران لە گۆشەنیگای فەرماندەیەکی پێشووی سێنتکام

فەرماندەیەکی پێشووی ناوەندی فەرماندەیی ئەرتەشی ئەمریکا(سێنتکام) باسی لە توانای مووشەکیی ئێران هەمبەر بە ئامانجە ئەمریکایی-زایۆنییەکان کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "الجزیرە"، فەرماندەیەکی پێشووی ناوەندی فەرماندەیی ئەرتەشی ئەمریکا(سێنتکام) ئەوڕۆ هەینی سەبارەت بە توانای مووشەکیی ئێران لە شەڕی لەگەڵ ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی، وتی: ئێران بە شێوەیەکی پلان داڕێژراوە، ژمارەی مووشەکەکانی کەم کردۆتەوە و ڕەنگە تاران ئەم کارە بۆ درێژخایاندنی شەڕ بکات.
وتیشی: ئەو بڕیارە بەو هۆیەیە کە ئێران باوەڕی وایە، شەڕی درێژخایەن دەتوانێ وردە وردە پاڵپشتیی گشتیی لە ئیسرائیل و ئەمریکا لاواز بکات.

