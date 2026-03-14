ڕێژەی مووشەکیی ئێران لە گۆشەنیگای فەرماندەیەکی پێشووی سێنتکام

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "الجزیرە"، فەرماندەیەکی پێشووی ناوەندی فەرماندەیی ئەرتەشی ئەمریکا(سێنتکام) ئەوڕۆ هەینی سەبارەت بە توانای مووشەکیی ئێران لە شەڕی لەگەڵ ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی، وتی: ئێران بە شێوەیەکی پلان داڕێژراوە، ژمارەی مووشەکەکانی کەم کردۆتەوە و ڕەنگە تاران ئەم کارە بۆ درێژخایاندنی شەڕ بکات.

وتیشی: ئەو بڕیارە بەو هۆیەیە کە ئێران باوەڕی وایە، شەڕی درێژخایەن دەتوانێ وردە وردە پاڵپشتیی گشتیی لە ئیسرائیل و ئەمریکا لاواز بکات.