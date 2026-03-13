عێراقچی: بەشداریی ملیۆنی لە ڕێپێوانی قودس نیشاندەری ورەی بەرزی خەڵکی ئێرانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەراوێزی ڕێپێوانی ڕۆژی جیهانی قودس، ڕایگەیاند: ئەوڕۆ سەرەڕای هێرشە دڕندانەکانی ڕژیمی زایۆنی و ئەمریکا، خەڵکی ئێران بە بەشداریی ملیۆنییان لە شەقامەکان، ورە و ئیرادەی بەرز و پێداگریان بۆ پاڵپشتی لە کۆماری ئیسلامی، قودس، فەلەستین و ئامانجە نیشتمانییەکان نیشان دا.

عێراقچی وتیشی: گەلی ئێران بە یەکگرتوویی و یەکڕیزیان پاڵپشتی ئامانجەکانن و ئێمەش بە هەموو هێزەوە درێژە بە هەوڵەکانمان دەدەین و دوژمن ناچار دەکەین دان بە هێزی جەماوەریی ئێراندا بنێت.