ئەمینداری گشتی نوجەبا بۆ بەرپرسانی عەرەب:چۆن پاگەندەی بێ لایەنی دەکەن؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نتانیاهۆی پیس و ترامپی گەمژە پێی ئێوەیان بۆ سەربزێویەکانیان کردەوە و دوای شەڕەکەش کە ئەوان دێن و تێچووی شەڕەکانیان دەخەنە سەر شانی ئێوە هەتا ئێوە ببنە قوربانی پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە کە جوگرافیاکەی ئێوەش دەگرێتەوە.
چۆن دەتوانن پاگەندەی بێ لایەنی بکەن لە حاڵێکدا کە بەشێکی گەورە لە ئۆپراسیۆنی سەربازی ئەمریکا لە خاکی ئێوەوە ئەنجام دەدرێت؟
ناوەندە ڕاداریەکانی ئێوە کە خراوەتە بەردەستی ئیسرائیل و ئەمریکا و هێزەکانی ئێران چاوەدێری دەکات، لە خاکی ئێوە جێگیر کراون؛ ئەو چاوانەی کە دەبێ کوێر بکرێن.
هەمووان دەزانن کە ئەو هێرشانەی کە دەکرێنە سەر ئێران و عێراق، ناتوانن لە شوێنێکی دوورەوە بهاوێژرێن.
