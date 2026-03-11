  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٠ ١٥:١٥

پزشکیان: کردنە ئامانجی بنکەکانی ئەمریکا مافی بەرگری ڕەوای ئێرانە

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئەو بنکانەی کە لەوێوە هێرش دەکرێتە سەر ئێران، لە چوارچێوەی مافی بەرگری ڕەوا، دەکرێتە ئامانج.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان و بەڕێز شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیرانی پاکستان لە گفتوگۆیەکی تەلەفۆنیدا لەسەر دوایین گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە و پێوەندی دوولایەنە گفتوگۆیان کرد.

پزشکیان لە درێژەدا بە ئاماژە بە گۆڕانکاریەکانی ئەم دواییە وتی: لە حاڵێکدا کە ئێران بە ورەی جیدیەوە دانوستانەکانی دەست پێکردبوو، ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ جاری دووهەم هێرشیان کردە سەر ئێران کە بووە هۆی شەهید بوونی ئایەتوڵڵا خامنەیی و ژمارەیەک هاووڵاتی.
ناوبراو بە جەخت لەسەر ستراتیژی بەرگری ئێران وتی: کۆمار ئیسلامی نایەوێت هێرش بکاتە سەر وڵاتانی ناوچەکە و تەنیا هێرش دەکاتە سەر ئەو بنکانە کە لەوێوە هێرش دەکرێتە سەر خاکی ئێمەە و ئەوەش لە چوارچێوەی مافی بەرگری ڕەوا ئەنجام دەدرێت.

