ئێران: هەڕەشەکان بە هەند وەردەگرین و تەنیا چاوەڕێ وڵامداونەوەی دوای هێرش نابین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

سکرتاریەتی ئەنجوومەنی بەرگریی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە، وێڕای ئیدانەکردنی پەرەسەندنی زمانی هەڕەشەئامێز و سەرنجە دەستێوەردەرانەکان دژی ئێران، جەختی کرد: ئاسایش، سەربەخۆیی و یەکپارچەیی خاکی ئێران هێڵێکی سوورە و هەر دەستدرێژییەک یان درێژەدان بە ڕەفتاری دوژمنکارانە ڕووبەڕووی وڵامێکی ڕێژەیی، چارەنووسساز دەبێتەوە.

سکرتاریەتی ئەنجوومەنی بەرگری جەختی لەوە کردەوە: بەردەوامیی ڕەفتاری دوژمنکارانە بە وەڵامێکی ڕێژەیی و یەکلاکەرەوە و یەکلاکەرەوە بەرەوڕووی دەبێتەوە.

کۆماری ئیسلامیی ئێران لە چوارچێوەی بەرگریی ڕەوادا، خۆی لە کاردانەوەی دوای هێرش و چالاکی دژبەرانە سنووردار نازانێت و نیشانە بابەتییەکانی هەڕەشە بە بەشێک لە هاوکێشەی ئەمنی دەزانێت.

ڕاشیگەیاند: پەرەسەندنی زمانی هەڕەشەئامێز و دەستێوەردان کە لە هەڵوێستێکی زارەکی تێدەپەڕێت، دەتوانرێت وەک ڕەفتاری دوژمنکارانە لێکبدرێتەوە؛ ڕێگایەک کە بەردەوامبوونی لە ئەنجامدا وەڵامێکی ڕێژەیی دەبێت و بەرپرسیارێتی تەواو لە دەرئەنجامەکانی لە ئەستۆی داڕێژەرانی ئەم پرۆسەیەدایە.