ئێران: هەڕەشەکان بە هەند وەردەگرین و تەنیا چاوەڕێ وڵامداونەوەی دوای هێرش نابین

سکرتاریەتی ئەنجوومەنی بەرگری ئێران وێڕای ئیدانەکردنی پەرەسەندنی زمانی هەڕەشەئامێز و تێبینی دەستێوەردەرانە لەدژی ئێران، جەختی لەوە کردەوە کە وڵامی یەکلاکەرەیان دەبێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

سکرتاریەتی ئەنجوومەنی بەرگریی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە، وێڕای ئیدانەکردنی پەرەسەندنی زمانی هەڕەشەئامێز و سەرنجە دەستێوەردەرانەکان دژی ئێران، جەختی کرد: ئاسایش، سەربەخۆیی و یەکپارچەیی خاکی ئێران هێڵێکی سوورە و هەر دەستدرێژییەک یان درێژەدان بە ڕەفتاری دوژمنکارانە ڕووبەڕووی وڵامێکی ڕێژەیی، چارەنووسساز دەبێتەوە.

سکرتاریەتی ئەنجوومەنی بەرگری جەختی لەوە کردەوە: بەردەوامیی ڕەفتاری دوژمنکارانە بە وەڵامێکی ڕێژەیی و یەکلاکەرەوە و یەکلاکەرەوە بەرەوڕووی دەبێتەوە.

کۆماری ئیسلامیی ئێران لە چوارچێوەی بەرگریی ڕەوادا، خۆی لە کاردانەوەی دوای هێرش و چالاکی دژبەرانە سنووردار نازانێت و نیشانە بابەتییەکانی هەڕەشە بە بەشێک لە هاوکێشەی ئەمنی دەزانێت.

ڕاشیگەیاند: پەرەسەندنی زمانی هەڕەشەئامێز و دەستێوەردان کە لە هەڵوێستێکی زارەکی تێدەپەڕێت، دەتوانرێت وەک ڕەفتاری دوژمنکارانە لێکبدرێتەوە؛ ڕێگایەک کە بەردەوامبوونی لە ئەنجامدا وەڵامێکی ڕێژەیی دەبێت و بەرپرسیارێتی تەواو لە دەرئەنجامەکانی لە ئەستۆی داڕێژەرانی ئەم پرۆسەیەدایە.

