عێراق لە سەردەمی سەخڵەتیی تێپەڕیوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە گێڕانەوە لە ماڵپەڕی ڕاگەیاندنی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی عێراق، عەبدوللەتیف جەماڵ ڕەشید، سەرۆک کۆماری عێراق لە ڕێوڕەسمی ساڵڕۆژی شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا سەید محەمەدباقر حەکیم و ڕۆژی شەهیدی عێراقی لە نووسینگەی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی عێراق لە بەغدا، ڕایگەیاند: عێراق هەلومەرجێکی دژواری پشت سەر ناوە و ئێستا گیشتۆتە کەناری ئاسایش و سەقامگیری؛ کەواتە تۆکمەکردنی کۆڵەکەکانی دیموکراسی، ئەرکێکی نیشتمانی و نەتەوەییە.

ناوبراو لە درێژەدا، زیندووڕاگرتنی یادی زانایان، کەسایەتییە نیشتمانییە گەورەکان و خۆبەخشییان بۆ بەرەکانی داهاتووی بە بەشێک لە مێژوو و شوناسی وڵات و ئەرکێکی نیشتمانی زانی و وتیشی: ئامانج لە کۆبوونەوەمان بۆ ڕێوڕەسمی ڕۆژی شەهیدی عێراقی، هەرمان‌کردنی ئەو خۆبەخشیانەیە کە گەلی ئێمە لەپێناو ئازادی، دیموکراسی و بەرەنگاربوونەوەی دیکتاتۆر پێشکەشی کردووە.

سەرۆک کۆماری عێراق جەختی لەوەش کرد: بۆ تێپەڕین لە ڕۆژانی سەخڵەتی، منداڵانی گەلی عێراق و لەوان هێزەکانی ئاسایش لە ئەرتەش، پۆلیس، حەشدی شەعبی و هێزی پێشمەرگە، هەوڵێکی زۆریان داوە و گیانی خۆیان لەو ڕێبازەدا بەخت کردووە.

عەبدوللەتیف جەماڵ ڕەشید زیادیشی کرد: پاوەجێی پڕۆسەی دیموکراتیک ئەرکێکی نیشتمانییە کە لە ڕێگەی پابەندی بە دەستوور و ڕاپەڕاندنی لەکاتی خۆیدا مسۆگەر دەبێت.