  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٣ ١٠:٣٦

کتێبی "مازی بن و حەوزو شێخی" بڵاو کرایەوە

کتێبی "مازی بن و حەوزو شێخی" بڵاو کرایەوە

کتێبی تایبەتی شێخەکانی نەقشبەندی " مازی بن و حەوزوو شێخی " بەرهەمی سەعد مەلا حامد ئیدراکی ژیواری ، لێکۆڵەری مەریوانی چاپ و بڵاو کرایەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کتێبی تایبەتی شێخەکانی نەقشبەندی " مازی بن و حەوزوو شێخی " بەرهەمی سەعد مەلا حامد ئیدراکی ژیواری ، لێکۆڵەری مەریوانی و خوێندکاری کارناسی باڵای مێژووی زانستی زانکۆی تاران، لەلایەن بڵاوگەی ئیحسانەوە بڵاو کرایەوە و خرایە بەردەستی کۆمەڵگای زانستی و فەرهەنگیەوە.

ئەو کتێبە ژیاننامە و خزمەتەکانی چوار شێخی بەناوبانگی تەریقەتی نەقشبەندی لە گوندی مازیبن سەر بە شاری سەوڵاوایە و گۆشەیەکی کورتی باس نەکراو لە میراتی عیرفانی و فەرهەنگی ناوچەکە بۆ یەکەم جار بە ڕوانینێکی زانستی و بەڵگەیی دەگێڕێتەوە.
پێشتریش کتێبی " ژیاننامەی عەلامە مەلا ئەبووبەکر موسەنیف چوری لە هەمان نووسەرەوە بڵاو کرایەوە و لەلایەن لێکۆڵەرانەوە پێشوازی لێکرا.
سەعد ئەدراکی کوڕی مامۆستا مەلا حامد ئەدراکی ژیواری ناسراو بە "بەحری" نووسەرێکی گەنجی هەورامیە کە ماستەری هەیە لە زانستی مێژووی ئیسلامدا.
News ID 57777

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت