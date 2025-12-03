ئێران بەرەو کۆنترۆڵی ئیدز؛ دەرمان خۆڕاییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەگەرچی نەخۆشینی HIVدەرمانی یەکلایی نییە، بەڵام بە دەرمانە دژە ڤایرۆسییەکان دەتوانرێت بەتواوەتی کۆنترۆڵ بکرێت، بە شێوەیەک کە کەسە تووشبووەکە بتوانێت ژیانی ئاسایی، تەندروست و بێ مەترسی گواستنەوە بە کەسانی دیکەی هەبێت.





بۆ ناسینەوە و دەرمانی خێرای نەخۆشینیHIV کەمپەینی " منیش تێستی ئێن ئای ڤی دەدەم " لە 20ی خەزەڵوەرەوە بۆ 20 ی سەرماوەز خراوەتە ڕێ؛ کەمپەینێک کە ئامانجی، پەرەپێدان بە فەرهەنگی تاقی کردنەوەی خۆبەخشانە، جیاوازی دانان لە نێوان تووشبووان و هان دانی خەڵک بۆ چوون بۆ ناوەندەکانی ڕاوێژکاری نەخۆشینەکانی هەڵسوکەوتە.











