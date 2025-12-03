  1. ته‌کنۆلۆژیا
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٢ ١٤:١٣

ئێران بەرەو کۆنترۆڵی ئیدز؛ دەرمان خۆڕاییە

ئێران بەرەو کۆنترۆڵی ئیدز؛ دەرمان خۆڕاییە

بە خۆڕایی بوونی دەرمان و ناسینەوەی خێرا، نەخۆشەکانی ئایدز لە ئێران دەتوانن ژیانی توندروستیان هەبێت، بەڵام بەرز بوونەوەی گواستنەوە لە ڕێگای پێوەندی سێکسی پێویستی بە چاوەدێری و پەروەردەی زیاترە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەگەرچی نەخۆشینی HIVدەرمانی یەکلایی نییە، بەڵام بە دەرمانە دژە ڤایرۆسییەکان دەتوانرێت بەتواوەتی کۆنترۆڵ بکرێت، بە شێوەیەک کە کەسە تووشبووەکە بتوانێت ژیانی ئاسایی، تەندروست و بێ مەترسی گواستنەوە بە کەسانی دیکەی هەبێت.


بۆ ناسینەوە و دەرمانی خێرای نەخۆشینیHIV کەمپەینی " منیش تێستی ئێن ئای ڤی دەدەم " لە 20ی خەزەڵوەرەوە بۆ 20 ی سەرماوەز خراوەتە ڕێ؛ کەمپەینێک کە ئامانجی، پەرەپێدان بە فەرهەنگی تاقی کردنەوەی خۆبەخشانە، جیاوازی دانان لە نێوان تووشبووان و هان دانی خەڵک بۆ چوون بۆ ناوەندەکانی ڕاوێژکاری نەخۆشینەکانی هەڵسوکەوتە.





News ID 57769

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت