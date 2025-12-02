  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١١ ١٤:٣٦

سەرچاویەکی ئەمنیی : ئەمریکا پیلانی بۆ شڵەژاندنەوەی عێراق داڕشتووە

سەرچاویەکی ئەمنیی : ئەمریکا پیلانی بۆ شڵەژاندنەوەی عێراق داڕشتووە

سەرچاوەیەکی ئەمنیەتی لە عێراق لە پیلانی ئەمریکا بۆ نائەمن کردنی ئەو وڵاتە هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، سەرچاوەیەکی ئەمنیەتی لە پارێزگای ئەنبار ڕایگەیاند کە ڕەوتی گواستنەوەی ئەندامانی داعشی و بنەماڵەکانیان لە کەمپی هەولی سووریاوە بۆ کەمپی جەدعە لە پارێزگای نەیتەوان بە گوشاری ئەمریکا و هاوکاری هێزەکانی سەر بە جۆلانی دەستی پێکردووەتەوە.

ناوبراو زیادی کرد کە حکومەتی بەغدا نابێت لە بەرانبەر ئەو گوشارانە تەسلیم ببێت. لە حاڵێکدا کە 840 کەس لە کەمپی هەولەوە گواستراونەتەوە کە زۆریبەیان بنەماڵەی بەرپرسانی داعشین.کەسانێک کە دەستیان هەبووە کە ڕشتنی خوێنی هێزە ئەمنیەکانی عێراق.

ئەو سەرچاوە وتیشی کە ئامانجی ئەمریکا لە ئەو هەوڵە شڵەژاندنی سەقامگیری و ئاسایشی عێراقە. لە نێوان ئەو کەسانە، کەسانێکی مەترسیدار هەیە کە لەلایەن حکومەتەکانەوە بەدوایاندا ەگەڕێن و وەکوو بۆمبێک کە عێراق خۆیان دەنوێنن.



News ID 57754

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت