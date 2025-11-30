  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٩ ١٤:١٠

پێشوازی سەید عەباس عێراقچی لە هاکان فیدان

پێشوازی سەید عەباس عێراقچی لە هاکان فیدان

سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا پێشوازی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا کە بۆ دیدار و گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی تاران سەفەری ئێرانی کردووە، نیوەڕۆی یەکشەممە لە ناوەندی وەزارەتی دەرەوە، لەلایەن هاوتاکەی خۆیەوە، سەید عەباس عێڕاقچی پێشوازی لێکرا.

تەوەری دانوستانەکان لە ڕەتوی سەفەری فیدان بۆ تاران لێکدانەوەی پێوەندی دوولایەنە، گۆڕانکاری ناوچەیی و پرسی گرینگی نێودەوڵەتیە.



News ID 57731

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت