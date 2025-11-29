  1. سووریا
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٨ ١٩:١٩

هێزی نوێی سەربازیی ئەمریکا گەیشتە دەیرەزوور

سەرچاوەگەلی سووری لە جموجۆڵی نوێی سەربازانی ئەمریکایی لە ڕۆژهەڵاتی سووریا و چوونی کەتیبەیەکی سەربازیی ئەمریکا بۆ دیرەزور هەواڵیان دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تەلەڤیزیۆنی سووریا بە ئاماژە بە گەشتی بەربڵاوی فرۆکەگەلی ئەمریکایی بە ئاسمانی ڕۆژهەڵاتی سووریادا، ڕایگەیاند کە کەتیبەیەکی سەربازیی ئەمریکا گەیشتە دیرەزور.

شایانی باسە کە لە ناوەڕاستی مانگی سێپتامبێرەوە، بنکەگەلی ئەمریکایی لە ڕۆژهەڵاتی فورات دیسان چالاک بوونەتەوە؛ هەڵبەت نەک بۆ کشانەوەی هێز و جیهازاتەکان، بەڵکوو بۆ گەیاندنی جیهازاتی سەربازیی جوارجۆری وەک چەکی قورس، سیستمگەلی پەدافەندی، جیهازاتی ئەلەکترۆنیی پێشکەوتە و هەروەها هێزی مرۆیی زیاتر بۆ بنکەکانی دیرەزور، حەسەکە و ڕەقە.

