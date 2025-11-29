هێزی نوێی سەربازیی ئەمریکا گەیشتە دەیرەزوور

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تەلەڤیزیۆنی سووریا بە ئاماژە بە گەشتی بەربڵاوی فرۆکەگەلی ئەمریکایی بە ئاسمانی ڕۆژهەڵاتی سووریادا، ڕایگەیاند کە کەتیبەیەکی سەربازیی ئەمریکا گەیشتە دیرەزور.
شایانی باسە کە لە ناوەڕاستی مانگی سێپتامبێرەوە، بنکەگەلی ئەمریکایی لە ڕۆژهەڵاتی فورات دیسان چالاک بوونەتەوە؛ هەڵبەت نەک بۆ کشانەوەی هێز و جیهازاتەکان، بەڵکوو بۆ گەیاندنی جیهازاتی سەربازیی جوارجۆری وەک چەکی قورس، سیستمگەلی پەدافەندی، جیهازاتی ئەلەکترۆنیی پێشکەوتە و هەروەها هێزی مرۆیی زیاتر بۆ بنکەکانی دیرەزور، حەسەکە و ڕەقە.
