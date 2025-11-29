سەرئاوگەڕی کوردستان ڕاسپاردەیی چییە؟ سەردارە کوردەکە شرۆڤەی دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر دەریاوان شارام ئێرانی، فەرماندەی هێزی دەریایی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێوڕەسمی ڕوونوێنی لە سەرئاوگەڕی "کوردستان" و تەڤڵی کۆپاپۆرشکێنی "سەهەند" بە پاپۆرەکانی هێزی دەریایی ئەرتەش، ڕایگەیاند: کۆپاپۆرشکێنی سهند وەک سەرئاوگەڕییەکی ڕەزمیی چەند مەبەستی بە جیهازاتی بەڕۆژکراوە، ئامادەی دەرکەوتن لە ئاوە دوورەدەست و قووڵەکانی ئەقیانووسە و یەکەمەیایەتیی ڕاسپاردەیی ئەو کۆپاپۆرشکێنە، ئیسکۆرتی پاپۆرەکان و بەشداریی لە مانۆڕگەلی لێکدراو و هاوبەش لە چوارچێوەی دیپلۆماسی بەرگری و دەریاییە.

ناوبراو لەبارەی سەرئاوگەڕی "کوردستان"ـیش ڕوونی کردەوە: ئەم سەرئاوگەڕییە دەتوانێ هەموو جۆرە پێداویستییەکانی ئۆپەراسیۆنی لە بوارگەلی پاڵپشتی، پزشکی، پەیوەندی، کۆپتەری، ژێرئاوی، غەواسی، فریاکەوتنی خێرا و گەیاندنی ماددەی خۆراکی، سووتەمی و دەرمانی دابین بکات.

دەریاوان ئێرانی ڕاشیگەیاند: "کوردستان" بنکەیەکی سەرئاوگەڕی تەواو ستراتژیک بە دەفرایەتیی زۆر باڵا لە قووڵایی ئەقیانووسەکان دەبێت و ڕاسپاردەی سەرەکیی، پاڵپشتیی لە یەکینەکانی ڕەزم و ئیسکۆرت‌کردنە کە لە چێکردن و پڕ جیهازکردنیدا لە پاپۆرگرووپی 86 و بۆ تۆکمەی سیاسەتگەلی گشتیی گەشەی دەریاتەوەر، کەڵك وەرگیراوە.