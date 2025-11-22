ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران: دەستکەوتی گەلی عێراق لە هەڵبژاردن بێ وێنە بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەکبەر ویلایەتی، لە دیدارێکدا لەگەڵ سەید موحسین حەکیم، ڕاوێژکاری باڵای سەید عەمار حەکیم و جێگری سەرۆکی ڕەوتی حیکمەتی نیشتمانیی عێراق، وتی: پەیوەندی نێوان ئێران و عێراق پتەو و مێژوویی و ڕەگ و ڕیشەی قووڵی هەیەت و ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتر دەبێت و دەبێتە مایەی هیوا بۆ جیهانی ئیسلام.

هەر لەم دیدارەدا حەکیم دوایین دۆخی عێراقی دوای هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییە شیکردەوە و هەڵسەنگاندنی بۆ بەشداریکردن و ئامادەبوونی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا کرد کە بێ وێنەیە سەرەڕای پیلانگێڕییەکانی دوژمنان وەک دەستکەوتێکی گەورە بۆ وڵاتی عێراق.

هەروەها سوپاسی ویلایەتی کرد بۆ پەیامەکەی سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە زانینی ئەوەی خاڵی زۆر گرنگی تێدایە