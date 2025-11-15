هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستی بە سەر نەوتکێشێکدا گرت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یەکینەکانی کاردانەوەی خێرای هێزی دەریایی سوپای دەریایی سەرلەبەیانی دوێنێ کاتژمێر ٧:٣٠ دوای ئەوەی دەسەڵاتی قەزایی فەرمانی دا دەست بەسەر بارەکەیدا بگرێت، چاودێری جووڵەی کەشتییەکی نەوتهەڵگر (تەلارا)یان کرد کە ئاڵای دوورگەکانی مارشالیان هەڵکردبوو، و ڕێگرییان لێکرد و دەستیان بەسەردا گرت.

تانکەرەکە 30 هەزار تۆن مادەی پترۆکیمیایی هەڵگرتبوو و بەرەو سەنگاپوور بەڕێکەوتبوو. بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئاڕاستەی بەندەرەکە کرا بۆ لێکۆڵینەوە لە سەرپێچیەکان.

هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند کە ئەم ئۆپەراسیۆنە بە پێی ئەرکە یاساییەکان و بە مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندی و سەرچاوە نیشتمانییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و بە فەرمانی دەسەڵاتی قەزایی بە سەرکەوتوویی ئەنجام دراوە.