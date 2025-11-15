  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٤ ١٤:٤٠

هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستی بە سەر نەوتکێشێکدا گرت

هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستی بە سەر نەوتکێشێکدا گرت

پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند، بە مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندی و سەرچاوەکانی نەتەوەی ئێران، تانکەری (تەلەرە) لە لایەن سەربازانی هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستی بەسەردا گیراوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یەکینەکانی کاردانەوەی خێرای هێزی دەریایی سوپای دەریایی سەرلەبەیانی دوێنێ کاتژمێر ٧:٣٠ دوای ئەوەی دەسەڵاتی قەزایی فەرمانی دا دەست بەسەر بارەکەیدا بگرێت، چاودێری جووڵەی کەشتییەکی نەوتهەڵگر (تەلارا)یان کرد کە ئاڵای دوورگەکانی مارشالیان هەڵکردبوو، و ڕێگرییان لێکرد و دەستیان بەسەردا گرت.

تانکەرەکە 30 هەزار تۆن مادەی پترۆکیمیایی هەڵگرتبوو و بەرەو سەنگاپوور بەڕێکەوتبوو. بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئاڕاستەی بەندەرەکە کرا بۆ لێکۆڵینەوە لە سەرپێچیەکان.

هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند کە ئەم ئۆپەراسیۆنە بە پێی ئەرکە یاساییەکان و بە مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندی و سەرچاوە نیشتمانییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و بە فەرمانی دەسەڵاتی قەزایی بە سەرکەوتوویی ئەنجام دراوە.

News ID 57561

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت