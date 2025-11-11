باڵیۆزی ئێران: ڕێز لە ئیرادەی گەلی عێراق دەگرین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد کازم ئال سادق، باڵیۆزی ئێران لە عێراق لە لێدوانێكدا رایگەیاند، "هەڵبژاردنی ئەمجارە زۆر گرنگە، چونکە لە چوارچێوەی سیستمی سیاسی عێراق، بەرپرسانی ئایندەی وڵات دیاری دەکات، لەوانە سەرۆک کۆمار و سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆک وەزیران".



هیواشى خواست "پرۆسەی سیاسی لە ماوەی دیاریکراوی یاساییدا دوای راگەیاندنی ئەنجامەکان تەواو ببێت".



دووپاتیشیكردووەتەوە "ئێمە رێز لە ئیرادەی گەلی عێراق دەگرین، هەڵبژاردنەكانیش هەر ئەنجامێكی هەبێت ئێمە رێزی لێدەگرین و پشتیوانی لێدەكەین".