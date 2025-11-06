پزشکیان لە کوردستان: نادادپەروەرەی لەناو دەبەین



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرلەبەیانی پێنجشەممە لە کۆبوونەوەی هەڵکەوتەکان و چالاکانی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی پارێزگای کوردستان لە ئیدارەی پارێزگا لە شاری سنە ڕایگەیاند: ئەبێ دەست لەناو دەستی یەکتر بنێین هەتا نادادپەروەری لەناو ببەین.

بە پێی بەرنامەکان، مەسعوود پزشکیان لە ئەو سەفەرەدا، کۆبوونەوەگەلێک لەگەڵ چالاکانی ئابووری و سەرمایەدانەرانی پارێزگا بەڕێوە دەبات تا لە ڕەوتی دوایین دۆخی ئابووری پارێزگا ئاگادار ببێتەوە و ڕێکاری پێویست بۆ گەشەی ئابووری و ڕاکێشانی سەرمایەدانەری لە کوردستان لێک بداتەوە.



کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گەشەی دادپەروەرەی پەروەردەییش یەکێکی دیکە لە بەرنامە گرینگەکانی سەرۆک کۆمار لە ئەو سەفەرە دەبێت کە بە بەشداری خەڵک بەڕێوە دەچێت.



