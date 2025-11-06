  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٥ ١٢:٠٩

پزشکیان لە کوردستان: نادادپەروەرەی لەناو دەبەین

پزشکیان لە کوردستان: نادادپەروەرەی لەناو دەبەین

مەسعوود پزشکیان سەرۆکی دەوڵەتی چواردەهەم لە درێژەی سەفەرە پارێزگاییەکان، ئەمڕۆ گەییشتە سنە.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرلەبەیانی پێنجشەممە لە کۆبوونەوەی هەڵکەوتەکان و چالاکانی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی پارێزگای کوردستان لە ئیدارەی پارێزگا لە شاری سنە ڕایگەیاند: ئەبێ دەست لەناو دەستی یەکتر بنێین هەتا نادادپەروەری لەناو ببەین.

بە پێی بەرنامەکان، مەسعوود پزشکیان لە ئەو سەفەرەدا، کۆبوونەوەگەلێک لەگەڵ چالاکانی ئابووری و سەرمایەدانەرانی پارێزگا بەڕێوە دەبات تا لە ڕەوتی دوایین دۆخی ئابووری پارێزگا ئاگادار ببێتەوە و ڕێکاری پێویست بۆ گەشەی ئابووری و ڕاکێشانی سەرمایەدانەری لە کوردستان لێک بداتەوە.

کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گەشەی دادپەروەرەی پەروەردەییش یەکێکی دیکە لە بەرنامە گرینگەکانی سەرۆک کۆمار لە ئەو سەفەرە دەبێت کە بە بەشداری خەڵک بەڕێوە دەچێت.

News ID 57465

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت