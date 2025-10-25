شەرع و ئەردۆغان نایانەوێت لەگەڵ کوردی سووریا شەڕ بکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مێگان بودت بەرپرسی لێکۆڵینەوەکان لە دامەزراوەی ئاشتی کوردی لە واشنتۆن، لە گفتوگۆ لەگەڵ بەرنامەی ژێئۆ سپەیس جەختی کرد کە لامەرکەزی بوون و دەستەبەر کردنی مافی یەکسان بۆ هەموو ئێتنیک و ئایینەکان، گرینگترین خواستی کورد و دیکەی ئێتنیکەکانی سووریا لە حکومەتی نوێی سووریایە.
ناوبراو سەبارەت بە پێوەندی حکومەتی شەرع لەگەڵ کوردەکان لە کوردستانی سووریا وتی: ئەوەی کە هەمووان لە کوردستانی سووریا دەیانەوێت، سەرەڕای ئێتنیک یان ئایینیان، ڕێگاچارەسەری سیاسی ئاشتیخوازانە بۆ قەیرانی سووریا لەسەر بنەمای لامەرکەزی بوون و مافی یەکسانە.
بوردت وتیشی کە ئەگەرچی ئەنقەرە، سووریا بەرەو حکومەتی ناوەندی هان دەدات، بەڵام نە دیمەشق و نە ئەنقەرە نایانەوێت بچنە شەڕێکی تەواوەوە، چونکوو بە وتەی ناوبراو، شەرع و تورکیا هیچ یەکەیان خوازیاری شەڕی بەربڵاو نین، چونکوو بۆ حکومەتی دیمەشق ئەوە بە واتای دەسپێکی شەڕی نوێی ناوخۆیی و لەوانەیە کۆتایی پێگەیان وەکوو حکومەتی دەسەڵاتدار لە سووریایە و بۆ تورکیاش واتا کۆتایی ڕەوتی ئاشتی لەگەڵ پەکەکە.
مێگان بودت، سەرۆکی دامەزراوەی ئاشتی کوردی جەختی کرد کە بە پێی لێکەوتە توندەکانی شەڕ لەگەڵ کوردی سووریا، نە دەوڵەتی ئەردۆغان و نە دەوڵەتی ئەحمەد شەرع لە سووریا نایانەوێت لەگەڵ کوردی سووریا بە شەڕدا بێن.
