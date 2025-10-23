  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١ ١٧:٢٥

حزبوڵڵا ئامادەیە؛ تلاڤیڤ فەرماندە نوێیەکان ناناسێت

سەرچاوەیەکی ئەمنی لە لوبنان ئاماژەی بە ئامادەیی حزبوڵڵا بۆ وەڵامدانەوە بە دەستدرێژییەکانی ڕژیمی زایۆنی دا و وتی: هەر دەستدرێژییەکی زەوینیی ڕژیمی زایۆنی بەرەوڕووی کاردانەوەی ڕاستەوخۆی حزبوڵڵا دەبێتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی ئەمنیی پلەبەرزی حزبوڵڵا لە لێدوان بۆ ڕۆژنامەی "الدیار"ی لوبنان، ڕایگەیاند کە هەڵوێستی حزبوڵڵا هەمبەر بە دەستدرێژییەکانی ڕژیمی زایۆنی ڕوون و ئاشکرایە و هەر دەستدرێژییەکی زەوینیی ڕژیمی زایۆنی بەرەوڕووی کاردانەوەی ڕاستەوخۆی حزبوڵڵا دەبێتەوە.

ڕاشیگەیاند: حزبوڵڵا لە ئێستادا ئامادەتر و بەهێزترە لە ڕابردوو و سەردمانی ئۆپەراسیۆنی گەردەلوولی ئەقسا، بە چەشنێک کە بۆشاییە هەواڵگرییەکانی ناو ئەم ڕێخکراوەیە چارەسەر کراون و ڕژیمی زایۆنی چیتر شوناسی فەرماندە نوێیەکانی حزبوڵڵا نازانێت.

ئەو سەرچاوە ئەمنییە ڕوونیشی کردەوە: تیرۆرەکانی ئەمدواییە، هەموو لە هێزە مەیدانییەکان بوون و نەک فەرماندە و کەسایەتییە بەرزەکانی حزبوڵڵا و ئەوە واتە حزبوڵڵا ل شەڕەکانی ئەمدواییە فێر بووە و پلانێکی سەربازیی نوێی داڕشتووە.

