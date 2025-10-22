سەرۆک پەرلەمانی ئێران باس لە پەیوەندی تاران لەگەڵ چین و ڕووسیا دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد باقر قالیباف لە دووەمین کۆبوونەوەی دیپلۆماسیی ناوچەیی پارێزگایی لە مەشهەد، وتی: ئێران بە پێشینەی شارستانی و پێگەی ژێئۆپۆلیتیکیی شاز و بەرزی، دەفرایەتی ڕۆڵ‌گێڕانی کارای لە هەر دوو ئاستی نیشتمانی و ژێرنیشتمانی هەیە و دەتوانێ لە هاوئاراستەیی لەگەڵ چین و ڕووسیا وەک هاوبەشانی ستراتژیی، ناوەندی هاوکاریی ناوچەیی و جیهانی بێت.

قالیباف وتیش: ئەو هاوکارییانە جگە لە پەرەدان بە پەیوەندیی ئابووری و تەکنۆلۆژییان، وەڵامێکە بە تاک‌ڕەهەندی و پێکهاتە هێژمۆنیکە جیهانییەکان و شکستی ئەمریکا و ئەورووپا لە ڕاپەڕاندنی میکانیزمی سنەپ پەک و کاردانەوەی فەرمیی دەسەڵاتە جیهانییەکان، نیشاندەری سەرهەڵدانی تەکوزییەکی نوێ لە ئاستی نێودەوڵەتییە.

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران زیادیشی کرد: بەشێکی گرینگ لە توانستی ناوچەیی ئێران لە پارێزگاکاندا شاراوەتەوە؛ لە سنوورەکان، ناوچەگەلی ئازاد، بازاڕچە سنوورییەکان و تەنانەت لە لای زیارەتکاران و کارسازان کە لە پەیوەندی لەگەڵ گەلانی تردان.