ئێران لە ساڵێکدا 6 مانگیلە دەنێرێتە بۆشایی ئاسمان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەحید یەزدانیان ڕایگەیاند: تەکنۆلۆژیای چێ کردن و هاویشتنی مانگیلەی تەواو ئێرانی، خێرا دەچێتە پێشەوە و بەرچاوگەی ئەو ڕێگایە ڕوونە.

ناوبراو جەختی کرد: گەمارۆکان لەمپەرێکی گەورە لە سەر ڕێگای گەشەی ئەو پیشە بوو بەڵام لێی پەڕینەوە و سەربەخۆ بووینەوە.