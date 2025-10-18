  1. ته‌کنۆلۆژیا
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٦ ٠٨:٠٦

ئێران لە ساڵێکدا 6 مانگیلە دەنێرێتە بۆشایی ئاسمان

ئێران لە ساڵێکدا 6 مانگیلە دەنێرێتە بۆشایی ئاسمان

سەرۆکی توێژینگەی گەردوونی ئێران وتی: ئێران ساڵانە 6 مانگیلە دەنێرێتە بۆشایی ئاسمان و جگە لە ئەوە، پێشکەوتنی زیاتریش لە بواری مانگیلەبەرمان هەبووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەحید یەزدانیان ڕایگەیاند: تەکنۆلۆژیای چێ کردن و هاویشتنی مانگیلەی تەواو ئێرانی، خێرا دەچێتە پێشەوە و بەرچاوگەی ئەو ڕێگایە ڕوونە.
ناوبراو جەختی کرد: گەمارۆکان لەمپەرێکی گەورە لە سەر ڕێگای گەشەی ئەو پیشە بوو بەڵام لێی پەڕینەوە و سەربەخۆ بووینەوە.

News ID 57241

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت