سەرمایەدانەری 500 هەزار دۆلاری کۆریای باشووری لە کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پێی ئەو نامە، ئەو هاوکاریە لە قاڵبی پڕۆژەیەک لەژێر ناوی پاڵپشتی لە گەشەی ژیرخانەکان و جیهازاتی ڕێکخراوی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی پارێزگای کوردستان جێبەجێ دەبێت و ئامانجیشی بەرز کردنەوەی دەفرایەتی پەروەردەیی و تەیار کردنی کاریگەکان لە سێ بواری دابینی کارەباری بەپەلە، تەکنۆلۆژیای ئۆتۆمبێل و تەکنۆلۆژیای کارەبا و وزە دووبارە بووەکانە.



بە وتەی باڵوێزی کۆریای باشووری ، ئەو گەڵاڵە لە وەڵام بە داواکاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران و ڕێکخراوی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی وڵات دانراوە و بەشێک لە هەوڵەکانی کۆریای باشووری بۆ توانا کردنەوەی هێزی کار و بەر زکردنەوەی لێزانیە تەکنیکیەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ئێرانە.





