  1. ئابووری
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٢ ١٦:٢٥

سەرمایەدانەری 500 هەزار دۆلاری کۆریای باشووری لە کوردستان

سەرمایەدانەری 500 هەزار دۆلاری کۆریای باشووری لە کوردستان

باڵوێزخانەی کۆریای باشووری لە تاارن بە ناردنی نامەیەکی فەرمی بۆ وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە بڕیاری سێئول بۆ سەرمایەدانەری 500 هەزار دۆلاری لە بواری پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی کوردستان هەواڵی داوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پێی ئەو نامە، ئەو هاوکاریە لە قاڵبی پڕۆژەیەک لەژێر ناوی پاڵپشتی لە گەشەی ژیرخانەکان و جیهازاتی ڕێکخراوی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی پارێزگای کوردستان جێبەجێ دەبێت و ئامانجیشی بەرز کردنەوەی دەفرایەتی پەروەردەیی و تەیار کردنی کاریگەکان لە سێ بواری دابینی کارەباری بەپەلە، تەکنۆلۆژیای ئۆتۆمبێل و تەکنۆلۆژیای کارەبا و وزە دووبارە بووەکانە.

بە وتەی باڵوێزی کۆریای باشووری ، ئەو گەڵاڵە لە وەڵام بە داواکاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران و ڕێکخراوی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی وڵات دانراوە و بەشێک لە هەوڵەکانی کۆریای باشووری بۆ توانا کردنەوەی هێزی کار و بەر زکردنەوەی لێزانیە تەکنیکیەکان لە ناوچە جیاجیاکانی ئێرانە.


News ID 57201

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت