مەزڵۆم کۆبانی: شەڕڤانانی کورد دەبنە بەشێک لە سوپای سووریا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەئاهەنگی 10مین ساڵیادی دامەزراندنی هەسەدە مەزڵوم عەبدی وتى، "لیژنە سەربازییەکەمان بەمنزیکانە سەردانی دیمەشق دەکاتو پرسی یەکخستنی هێزەکانی سوریای دیموکرات لەگەڵ سوپای سوریا تاوتوێ دەکەن".
عهبدى جەختیشیکردەوە، "لەچوارچێوەی هەماهەنگیدا، بەردەوامدەبین لەشەڕی دژی داعش لەسەرتاسەری سووریادا".
پێشترو لەدوای ڕێککەوتنی 10ی ئادارى ئهمساڵى دیمەشقى نێوان شهرعو عهبدى، ئیدارەی خۆسەر لیژنەی هاوبەشی بۆ جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێککەوتنەکە پێکهێنابوو، کە گرنگترینیان "یەکخستنی دامەزراوە مەدەنیو سەربازییەکان"و "داننان بەمافەکانی کورد لەدەستوردا" بوو.
هەروەها پێشتریش دانوستانەکان ڕووبەڕووی چەند ئاستەنگێک ببونەوە، لەوانە، ئیدارەی خۆسەر پێداگیریی لەسەر پاراستنی تایبەتمەندییەکانی خۆی دەکرد، دیمەشق پێداگریی لەسەر سیستمی دەوڵەتی ناوەندیی دەکرد، لەکاتێکدا ئیدارەی خۆسەر داوای لامەرکەزییەتی دەکرد.
ئەم پێشهاتە نوێیە وەک هەنگاوێکی گرنگ بەرەو چارەسەری سیاسیو یەکخستنی هێزەکان لەسوریا چاوی لێدەکرێت.
مەزڵوم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) ڕایگەیاند"دەبینە بەشێک لەسوپای سوریاى نوێ".
