بەپرسێکی پێشووی تاران: ئیسرائیل چیتر ناتوانێ دەستدرێژی بکاتە سەر ئێران

عەلی‌محەمەد بەشارەتی وەزیری پێشووی ناوخۆی ئێران لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی مێهر بە ئاماژە بە بەوەی کە پیلانەکانی دوژمن لە دژی ئێران، پێشینەدارە، وتی: لە ڕووداوەکانی ئەمدواییەدا، ئیسرائیل بۆ یەکەمجار تامی شکستی چێشت. زۆربەی بەڵگە و جیهازاتێکی سیخۆڕی کە لە ناوچەدا کۆیان کردبۆوە، ئەم شکستە نیشانی دا کە لە پشت پەردەی هەڵمەتەکانی ڕژیمی زایۆنی، هزری ئیمپریالیستیی ئەمریکا و داگیرکاری جیهانی دانیشتووە.

وەزیری پێشووی ناوخۆی ئێران وتیشی: ئێمە ساویلکە نین و باش دەزانین کە دوژمن لە کوێدا زیانی پێگەیشتووە و شەڕی دەروونی ئەوان مومکینە درێژەی هەبێ، بەڵام ڕاستییەکەی ئەوەیە کە خودا خۆی پاڵپشتی سەرەکی ئەم وڵاتەیە و ئەو بەجێمان ناهێڵێت.

بەشارەتی جەختیشی کرد: ڕژیمی زایۆنی چیتر بە ئاسانی ناتوانێ دەستدرێژی بکاتە سەر ئێران و من بەپێی دەرکەوتە سیاسییەکان دەڵێم ئەو ڕژیمە هەنگاو نانێتە ناو شەڕێک کە تێیدا سەرکەوتن چەتوونە، چونکە لە شەڕی 6 ڕۆژەدا وڵاتانی عەرەبی لە ماوەی چەند کاتژمێردا شکستیان هێنا، بەڵام لە شەڕی 12 ڕۆژەدا، ئێمە لە ئەنجامدا ئیسرائیلیمان تووشی شڵەژاوی و ناچاربوون بۆ داوای ئاگربڕ کرد.