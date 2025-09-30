کۆبوونەوەی نهێنی حیزبی بەعس بە پشتیوانی ڕاستەوخۆی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، سەرچاوەیەکی بەرپرس لە پارێزگای ئەنبار ڕایگەیاند کە یەکەم کۆبوونەوەی شاراوەی ئەندامانی حزبی بەعس لە بەغدا و نەجەف بە هاوئاهەنگی و چاوەدێری ڕاستەوخۆی ئەمریکا بەڕێوە چوو.



ئەو سەرچاوە وتیشی کە کەسایەتیەکانی سەر بە حیزبی بەعس کۆبوونەوەیەکیان لە بەغدا بە ئامانجی دۆزینەوەی ڕێکاری پێکهێنانی حکومەتی کاتی بە پشتیوانی ئەمریکا لە عێراق بەڕێوە بردووە.



بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، ئامانج لە بەڕێوەبردنی ئەو کۆبوونەوە ئاژاوە نانەوە لە نێوان پارتە سیاسییەکانی عیراق و ناسەقامگیری لە ئەو وڵاتە یە.



ئەو سەرچاوە زیادی کرد کە ئەمریکا بەڵێنی داوەتە بەرپرسانی ئەو پارتە کە ئەو کەسایەتیە سیاسیانە کە لە ساڵی 2003 ەوە لەسەر دەسەڵات بوون بە تواوەتی وەلا دەنرێن و هەندێکیشیان دادگایی دەکرێن.















