زیانی 25 ملیارد دۆلاریی عێراق لە وەستاندنی هەناردەی نەوتی هەرێم

وزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند کە ئەو وڵاتە لە ئەنجامی وەستاندنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان، تووشی زیانێکی نزیک بە 25 ملیارد دۆلار هاتووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "النشرە"، فوئاد حسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لە لێدوانێک بۆ بلۆمبێرگ ئاشکرای کرد کە وڵاتەکەی بە هۆی داخستن و وەستاندنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان، تووشی زیانێک لە نێوان 22 تا 25 ملیارد دۆلار بووە.

ناوبراو هەروەها ئاماژەی بە شیمانەی دەسپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕۆژانی داهاتوو کرد و وتیشی کە هێشتا چاوەروانی وەڵامی وەزارەتی نەوتی فیدراڵن.

ئەوە ل کاتێکدایە کە کۆمپانیای بازاڕدۆزیی نەوتی عێراق (سۆمو) جەختی کرد کە ڕێککەوتنەکان لە قۆناغی کۆتاییدایە و هەروەها پێشەوا هەورامی، وتەبێژی دەوڵەتی هەرێم، ڕوونی کردەوە کە هەناردە دەتوانێ لە ماوەی 48 کاتژمێر پاش یەکلابوونەوەی ڕێککەوتنەکان، دەست پێبکاتەوە.

