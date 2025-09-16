دەستگیری 2 کەس هاپەیوەند بە تەقەکردن لە کانگای زێڕی سەقز

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید حسێن حسێنی لە ناسینەوەی تەقەکەرەکانی ڕووداوی کانگای ئاڵتووی سەقز هەواڵی دا و ڕایگەیاند: بە هۆی ئەو تەقەوە، کەسێک لە بریندارەکان گیانی لەدەست داوە.



ناوبراو وتیشی: دوانیوەڕۆی ڕۆژی 24 ی خەرمانان ژمارەیەک کەسی خەڵکی گوندی پیرعومران چوونەتە کانگای ئاڵتوون و لەگەڵ هێزی پارێزوانی ئەوێ بە شەڕدا هاتوون کە بەهۆی ئەو تەقەوە چوار کەس بریندار بوون و گواسترانەوە بۆ نەخۆشخانە کە کەسێکیان بەهۆی توندی برینەکەیەوە گیانی لەدەست دا.



حسێنی ڕایگەیاند: دەستبەجێ دوای ڕووداوەکە، دۆسیەی دادوەری پێک هاتووە و تەقەکەرەکان ناسراونەتەوە و دەستگیر کراون.

















